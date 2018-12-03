МИД устанавливает личность погибшего в Италии украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины устанавливают личность гражданина, которого убили в Италии. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Личность погибшего устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство Украины в Неаполе обратилось по этому делу к карабинерам Неаполя", - сообщил Кирилич.
Как сообщал УНН, в Неаполе зарезали украинца. Второго декабря стало известно, что недалеко от центра итальянского Неаполя произошло столкновение между двумя мужчинами, в результате которой украинец получил несовместимые с жизнью ножевые ранения.
Пока причины столкновения правоохранителям страны не известны. Пока есть подозрения, что убийца также может быть эмигрантом из Восточной Европы. Сейчас основной гипотезой является убийство по неосторожности.