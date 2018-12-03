МЗС встановлює особу загиблого в Італії українця

"Особа загиблого встановлюється. За даним фактом порушено кримінальну справу. Генеральне консульство України в Неаполі звернулося у цій справі до карабінерів м.Неаполь", - повідомив Кирилич.

Як повідомляв УНН, у Неаполі зарізали українця. Другого грудня стало відомо, що недалеко від центра італійського Неаполя сталася сутичка між двома чоловіками, у результаті якої українець отримав несумісні з життям ножові поранення.

Наразі причини сутички правоохоронцям країни не відомі. Поки є підозри, що убивця також може бути емігрантом зі Східної Європи. Наразі основною гіпотезою є вбивство з необережності.