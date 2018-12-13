МИД выразил протест в связи с арестом в Крыму активиста Бекирова

"Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного "суда" в Симферополе об аресте гражданина Украины Эдема Бекирова на 1 месяц и 30 дней", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что оккупационные власти Крыма сфабриковали против него очередное обвинение по ст. 221 и 222 (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Эдем Бекиров более 18 лет является инвалидом 1 группы и имеет ряд сопутствующих проблем со здоровьем, из-за которых он вынужден ежедневно принимать лекарства.

"За двое суток (от задержания до рассмотрения сфабрикованного дела в "суде"), не получил ни надлежащей медицинской помощи, ни еды или даже воды. Неоказание медицинской помощи является нарушением прав человека, а арест на 2 месяца является прямой угрозой его жизни", - отмечается в заявлении внешне политического ведомства.

"Воспринимаем этот арест как продолжение давления на крымскотатарское население, а также как очередной вызов международному сообществу. Требуем от государства-агрессора Российской Федерации оказать срочную медицинскую помощь Энверу Бекирову, немедленно прекратить преследование активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - отметили в МИД.

Также МИД призвал международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на страну-агрессора до полной деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

Сегодня "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца активиста Бекирова.