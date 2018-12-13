МЗС висловило протест через арешт у Криму активіста Бекірова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через незаконний арешт окупаційним “судом” Сімферополя кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій на офіційному сайті відомства, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним рішенням російського окупаційного „суду“ у Сімферополі щодо арешту громадянина України Едема Бекірова на 1 місяць та 30 днів”, — йдеться у заяві.
У МЗС наголосили, що окупаційна влада Криму сфабрикувала проти нього чергове звинувачення за ст. 221 та 222 (зберігання й передача вибухових речовин і боєприпасів) Кримінального кодексу РФ.
При цьому у відомстві наголосили, що Едем Бекіров більше 18 років є інвалідом 1 групи і має низку супутніх проблем зі здоров’ям, через які він вимушений щоденно приймати ліки.
“За дві доби (від затримання до розгляду сфабрикованої справи у „суді“), не отримав ані належної медичної допомоги, ані їжі чи навіть води. Ненадання медичної допомоги є порушенням прав людини, а арешт на 2 місяці є прямою загрозою його життю”, — зазначається у заяві зовнішньо політичного відомства.
“Сприймаємо цей арешт як продовження тиску на кримськотатарське населення Криму, а також як черговий виклик міжнародній спільноті. Вимагаємо від держави-агресора Російської Федерації надати термінову медичну допомогу Енверу Бекірову, негайно припинити переслідування активістів і правозахисників на тимчасово окупованих територіях України, звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу”, — наголосили у МЗС.
Також МЗС закликало міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора до повної деокупації Криму та звільнення усіх незаконно утримуваних Росією українців.
Нагадаємо, мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.
Сьогодні “суд” окупованого Криму арештував на два місяці активіста Бекірова.