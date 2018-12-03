МИД требует от Книги рекордов Гиннеса "честности в отношении Севастополя"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Книга рекордов Гиннеса должен исправить обозначение Севастополя как российского города. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко на странице в Twitter, передает УНН.
“Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым — это Украина. Рекорды должны быть честными”, - написала она.
В Министерстве иностранных дел Украины требуют исправить обозначение в Книге рекордов Гиннеса оккупированного Севастополя как российского города.
Ранее СМИ распространили информацию о новом достижении, которое занесли в Книгу рекордов Гиннеса. В частности, в сертификате Книги рекордов Гиннеса о мировом рекорде, выданном россиянину Александру Бендиков в мае 2018 года, указано, что оккупированный украинский Севастополь является территорией России.
Бендиков 26 мая установил в Севастополе мировой рекорд по балансировке предметов, в частности, удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей. При этом место установки рекорда указано как территория РФ.
Напомним, 23 декабря влиятельное информационное агентство Bloomberg удалило карту с изображением Украина без Крыма.
Отметим, что Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Данную сецессию осуждает Украина и большинство стран мира.
Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного м. Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым -это Украины. Рекорды должны быть честными. #CrimeaIsUkraine— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 декабря 2018