МЗС вимагає від Книги рекордів Гіннеса "чесності щодо Севастополя"

“Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого міста Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим — це Україна. Рекорди мають бути чесними”, — написала вона.

У Міністерстві закордонних справ України вимагають виправити позначення у Книзі рекордів Гіннеса окупованого Севастополя як російського міста.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про нове досягнення, занесено до Книги рекордів Гіннеса. Зокрема, у сертифікаті Книги рекордів Гіннеса про світовий рекорд, виданому росіянину Олександрові Бендикову у травні 2018 року, зазначено, що окупований український Севастополь є територією Росії.

Бендиков 26 травня встановив у Севастополі світовий рекорд із балансування предметів, зокрема, утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. При цьому місце встановлення рекорду вказане як територія РФ.

Нагадаємо, 23 грудня впливове інформаційне агентство Bloomberg видалило карту із зображенням України без Криму.

Зазначимо, що Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу.

Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим -це Україна. Рекорди мають бути чесними. #CrimeaIsUkraine