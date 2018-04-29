МИД: Украинские туристы смогут вылететь из Египта только 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Шарм-эль-Шейхе в Египте до сих пор остается часть украинцев, которые не могут вылететь домой. Туристы смогут покинуть аэропорт не ранее 30 апреля. Об этом сообщил сообщил глава управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.
"По информации туристической компании, ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется. Причина - отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30 апреля", - сообщил он.
Кирилич добавил, что украинский консул принимает меры для урегулирования ситуации.
Напомним, 27 апреля по техническим причинам аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.
Людей разместили в гостинице Experience Park Land.
По информации туркомпании, ситуация с перевозкой украинский из Шарм-эль-Шейха в Украине усложняется. Причина - отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30.04.
Консул принимает меры по урегулированию ситуации. pic.twitter.com/63QS746HBw