МИД: Украинские туристы смогут вылететь из Египта только 30 апреля

"По информации туристической компании, ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется. Причина - отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30 апреля", - сообщил он.

Кирилич добавил, что украинский консул принимает меры для урегулирования ситуации.

Напомним, 27 апреля по техническим причинам аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

Людей разместили в гостинице Experience Park Land.

По информации туркомпании, ситуация с перевозкой украинский из Шарм-эль-Шейха в Украине усложняется. Причина - отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30.04.

Консул принимает меры по урегулированию ситуации. pic.twitter.com/63QS746HBw