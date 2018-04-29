МЗС: українські туристи зможуть вилетіти з Єгипту лише 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Шарм-ель-Шейху в Єгипті досі лишається частина українців, які не можуть вилетіти додому. Туристи зможуть покинути аеропорт не раніше 30 квітня. Про це повідомив повідомив очільник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter, передає УНН.
“За інформацією туристичної компанії, ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Причина — відсутність літаків. Виліт планується на 30 квітня”, — повідомив він.
Кирилич додав, що український консул вживає заходів для врегулювання ситуації.
Нагадаємо, 27 квітня за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова. Також через певні причини не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.
Людей розмістили у готелі Experience Park Land.
За інформацією туркомпанії, ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Причина - відсутність літаків. Виліт планується на 30.04.
Консул вживає заходів з врегулювання ситуації. pic.twitter.com/63QS746HBw