МИД Украины призывает граждан воздержаться от визитов в Нагорный Карабах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины предоставило рекомендации гражданам государства, в связи с обострением ситуации безопасности в Нагорном Карабахе, воздержаться от визитов этой территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД.
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“В связи‘связи с обострением ситуации с безопасностью в Карабахе (Азербайджанская Республика) рекомендуем гражданам Украины в настоящее время воздержаться от посещения этого региона, а также избегать мест массового скопления людей в городах Армении, в частности Ереване”, - говорится в сообщении.
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В Ереване из-за столкновений митингующих и полиции есть раненые.
Пострадали участники акции на площади Республики, которые требовали отставки Никола Пашиняна. Местные СМИ сообщают, что люди ранены в результате применения полицией спецсредств по отношению к митингующим.