МЗС України закликає громадян утриматись від візитів Нагірного Карабаху

Цитата

“У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в Карабасі (Азербайджанська Республіка) рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону, а також уникати місць масового скупчення людей в містах Вірменії, зокрема Єревані”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Єревані через зіткнення мітингувальників і поліції є поранені.

Постраждали учасники акції на площі Республіки, які вимагали відставки Нікола Пашиняна. Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди поранені внаслідок застосування поліцією спецзасобів по відношенню до мітингувальників.