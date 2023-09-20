МЗС України закликає громадян утриматись від візитів Нагірного Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України надало рекомендації громадянам держави, у зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в Нагірному Карабаху, утриматись від візитів цієї території. Про це пише УНН з посиланням на МЗС.
Цитата
“У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в Карабасі (Азербайджанська Республіка) рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону, а також уникати місць масового скупчення людей в містах Вірменії, зокрема Єревані”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Єревані через зіткнення мітингувальників і поліції є поранені.
Постраждали учасники акції на площі Республіки, які вимагали відставки Нікола Пашиняна. Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди поранені внаслідок застосування поліцією спецзасобів по відношенню до мітингувальників.