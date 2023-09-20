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МЗС України закликає громадян утриматись від візитів Нагірного Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України надало рекомендації громадянам держави, у зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в Нагірному Карабаху, утриматись від візитів цієї території. Про це пише УНН з посиланням на МЗС.

Цитата

“У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в Карабасі (Азербайджанська Республіка) рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону, а також уникати місць масового скупчення людей в містах Вірменії, зокрема Єревані”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення 

У Єревані через зіткнення мітингувальників і поліції є поранені.

Постраждали учасники акції на площі Республіки, які вимагали відставки Нікола Пашиняна. Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди поранені внаслідок застосування поліцією спецзасобів по відношенню до мітингувальників.

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