МИД Украины требует от РФ освободить задержанного в оккупированном Крыму Н.Семену

"По делу Николая Семены. Это также наш журналист, который находится в оккупированном Крыму и которому 20 января было предъявлено оккупационными властями незаконное обвинение по делу о сепаратизме. Безусловно, мы также рассматриваем это дело как политическое дело. Это дело за отстаивание свободы слова, фактически за борьбу Н.Семены за Родину. И со своей стороны мы также обращаемся к РФ с требованием освободить М.Семену и снять с него все незаконные обвинения ", - сообщила М.Беца.

Она также добавила, что ответная реакция по снятию и освобождению всех обвинений с Н.Семены была и со стороны ПАСЕ, в рамках резолюции, принятой на днях и также со стороны ОБСЕ.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму журналисту Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме . По версии следствия, крымский журналист "подготовил статью под названием" Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма ", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России".