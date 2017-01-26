МЗС України вимагає від РФ звільнити затриманого в окупованому Криму М.Семену

“Щодо справи Миколи Семени. Це також наш журналіст, який перебуває в окупованому Криму і якому 20 січня було пред’явлено окупаційною владою незаконне обвинувачення у справі про сепаратизм. Безперечно, ми також розглядаємо цю справу як політичну справу. Це справа за відстоювання свободи слова, фактично за боротьбу М.Семеною за Батьківщину. І зі свого боку ми також звертаємося до РФ з вимогою звільнити М.Семену і зняти з нього всі незаконні обвинувачення”, — повідомила М.Беца.

Вона також додала, що відповідна реакція по зняттю і звільненню всіх обвинувачень з М.Семени була і збоку ПАРЄ, в рамках резолюції, яка була ухвалена на днях і також з боку ОБСЄ.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму журналісту Миколі Семені 20 січня вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. За версією слідства, кримський журналіст “підготував статтю під назвою „Блокада — необхідний перший крок до звільнення Криму“, в якій були виявлені заклики до порушення територіальної цілісності Росії”.