МИД Украины отреагировало на подтверждение ареста Р.Сущенко судом в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в РФ по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Сущенко должен быть освобожден. Россия цинично использует наших граждан в своих политических целях. Выражаем протест и призываем международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения всех украинских политзаключенных в России", - отметила М.Беца.
Напомним, 27 октября суд в Москве оставил под стражей украинского журналиста Р.Сущенко.