МИД Украины отреагировало на подтверждение ареста Р.Сущенко судом в РФ

"Сущенко должен быть освобожден. Россия цинично использует наших граждан в своих политических целях. Выражаем протест и призываем международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения всех украинских политзаключенных в России", - отметила М.Беца.

Напомним, 27 октября суд в Москве оставил под стражей украинского журналиста Р.Сущенко.