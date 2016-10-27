МЗС України відреагувало на підтвердження арешту Р.Сущенка судом у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає звільнення українського журналіста Романа Сущенка, затриманого у РФ за підозрою у шпигунстві. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Сущенко має бути звільнений. Росія цинічно використовує наших громадян у своїх політичних цілях. Висловлюємо протест і закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на РФ для звільнення всіх українських політв'язнів в Росії", - зазначила М.Беца.
Нагадаємо, 27 жовтня суд у Москві залишив під вартою українського журналіста Р.Сущенка.