МИД Турции: в Сирии до сих пор есть потенциал для применения химического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал во вторник, что у Анкары есть информация, что у сирийского правительства все еще есть потенциал относительно химического оружия и призвал принять меры для предотвращения его потенциального применения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"У сирийского правительства все еще есть потенциал относительно химического оружия", - цитирует М.Чавушоглу издание.
Он также отметил, что Сирии срочно необходимо переходное правительство и риски применения химического оружия будут продолжаться до тех пор, пока президент Сирии Башар Асад остается у власти.
Напомним, 7 апреля американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.
Также отметим, что президент США Дональд Трамп заявил во время своего обращения к нации, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию.
Как сообщал УНН, представители разных стран мира начали выражать реакцию на ракетный удар США по авиабазе в районе Хомса в Сирии.
Также 7 апреля во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом поддержал действия Соединенных Штатов по предотвращению военных преступлений режима Башара Асада против мирных жителей Сирии.