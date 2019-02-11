МИД России обнародовал комментарий о будущей трехсторонней встрече по МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что РФ готовится к предстоящим в ближайшее время в Вене трехсторонним консультациям по вопросам крушения малайзийского “Боинга” МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД РФ, передаёт УНН.
«Диалог по вопросам обстоятельств гибели малайзийского «Боинга» в небе над Украиной 17 июля 2014 года ведется как по дипломатическим каналам, так и в рамках исполнения российской стороной запросов нидерландской прокуратуры об оказании правовой помощи. В настоящее время также началась подготовка к трехсторонним консультациям, о которых ведет речь С.Блок (Министр иностранных дел Нидерландов – ред.). Однако в центре их внимания будет не «признание юридической ответственности России за катастрофу», а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин», - сказано в заявлении Захаровой.
По словам представителя российского МИД, готовность вести обсуждение в таком ключе России подтвердили как нидерландская так и австралийская стороны.
«Россия готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам ведущегося международного расследования, иной подход вряд ли будет иметь практическую ценность», - говорится в заявлении.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Нидерландов сообщили, что поддерживают дипломатический контакт с Россией и заявили, что вскоре РФ согласится на переговоры по катастрофе боинга МН17.
Как сообщал УНН, представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе "Боинга" рейса МН17.