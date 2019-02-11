МЗС Росії оприлюднив коментар про майбутню тристоронню зустріч щодо МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що РФ готується до тристоронніх консультацій з питань краху малайзійського "Боїнга" МН17 на сході України 17 липня 2014 року, які відбудуться найближчим часом у Відні. Заява Захарової опублікована на сайті МЗС РФ, передає УНН.
“Діалог щодо обставин катастрофи малайзійського ”Боїнга“ в небі над Україною 17 липня 2014 року ведеться як по дипломатичних каналах, так і в рамках виконання російською стороною запитів нідерландської прокуратури про надання правової допомоги. В даний час також почалася підготовка до тристоронніх консультацій, про які веде мову С.Блок (міністр закордонних справ Нідерландів — ред.). Однак в центрі їх уваги буде не "визнання юридичної відповідальності Росії за катастрофу", а весь комплекс питань, пов’язаних з цим інцидентом і які мають принципове значення для встановлення справжніх причин”, - сказано в заяві Захарової.
За словами представника російського МЗС, готовність вести обговорення в такому ключі Росії підтвердили як нідерландська так і австралійська сторони.
“Росія готова до предметної і професійної розмови щодо усіх аспектів міжнародного розслідування, інший підхід навряд чи буде мати практичну цінність”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ Нідерландів повідомили, що підтримують дипломатичний контакт з Росією і заявили, що незабаром РФ погодиться на переговори по катастрофі Боїнга МН17.
Як повідомляв УНН, представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України підписали міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі “Боїнга” рейсу МН17.