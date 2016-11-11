МИД РФ: работа над минскими соглашениями будет продолжена в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Работа над минскими соглашениями будет продолжена в 2017 году, Москва надеется, что она будет более динамичной. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает УНН.
"Сейчас ноябрь, осталось менее двух месяцев до конца года. Надежда на то, что киевская власть пойдет на выполнение всех взятых на себя обязательств, примет соответствующие законы и будет жестко выполнять все пункты минских соглашений - маловероятна. Поэтому, конечно, работа будет продолжена и в 2017 году, но мы все-таки надеемся, что работа пойдет более динамично и ответственности у Киева прибавится", - подчеркнул Г.Карасин.
Вместе с тем, он добавил, что "к сожалению, пока ничего многообещающего ни в работе контактной группы, ни в плане выполнения тех обязательств, которые киевская власть взяла на себя в рамках "нормандской четверки" не видно. Все остальное - это дело политиков, профессионалов. Будем настойчивыми".
По словам заместителя министра, западные партнеры становятся более настойчивыми.
"Все зависит от украинской власти. Без них, сколько бы мы ни придумывали, ни требовали, сделать ничего не удастся. Все зависит от ответственности в Киеве, будем надеяться, что она придет", - добавил дипломат.
Выполнить минские соглашения без работы Киева не удастся, отметил Г.Карасин.