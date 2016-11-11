МЗС РФ: робота над мінськими угодами буде продовжена у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Робота над мінськими угодами буде продовжена у 2017 році, Москва сподівається, що вона буде більш динамічна. Про це заявив в інтерв'ю ТАСС статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає УНН.
"Зараз листопад, залишилося менше двох місяців до кінця року. Надія на те, що київська влада піде на виконання всіх узятих на себе зобов'язань, прийме відповідні закони і буде жорстко виконувати всі пункти мінських угод - малоймовірна. Тому, звичайно, робота буде продовжена і в 2017 році, але ми все-таки сподіваємося, що робота піде більш динамічно і відповідальності Києву додасться", - наголосив Г.Карасін.
Разом з тим, він додав, що "на жаль, поки нічого багатообіцяючого ні в роботі контактної групи, ні в плані виконання тих зобов'язань, які київська влада взяла на себе в рамках "нормандської четвірки"не видно.Все інше - це справа політиків, професіоналів. Будемо наполегливі".
За словами заступника міністра, західні партнери стають більш наполегливими.
"Все залежить від української влади. Без них, скільки б ми не вигадували, ні вимагали, зробити нічого не вдасться. Все залежить від відповідальності в Києві, будемо сподіватися, що вона прийде", - додав дипломат.
Виконати мінські угоди без роботи Києва не вдасться, наголосив Г.Карасін.
Як повідомляв УНН, до кінця листопада буде розроблена "дорожня карта" реалізації мінських угод.