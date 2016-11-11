МЗС РФ: робота над мінськими угодами буде продовжена у 2017 році

"Зараз листопад, залишилося менше двох місяців до кінця року. Надія на те, що київська влада піде на виконання всіх узятих на себе зобов'язань, прийме відповідні закони і буде жорстко виконувати всі пункти мінських угод - малоймовірна. Тому, звичайно, робота буде продовжена і в 2017 році, але ми все-таки сподіваємося, що робота піде більш динамічно і відповідальності Києву додасться", - наголосив Г.Карасін.

Разом з тим, він додав, що "на жаль, поки нічого багатообіцяючого ні в роботі контактної групи, ні в плані виконання тих зобов'язань, які київська влада взяла на себе в рамках "нормандської четвірки"не видно.Все інше - це справа політиків, професіоналів. Будемо наполегливі".

За словами заступника міністра, західні партнери стають більш наполегливими.

"Все залежить від української влади. Без них, скільки б ми не вигадували, ні вимагали, зробити нічого не вдасться. Все залежить від відповідальності в Києві, будемо сподіватися, що вона прийде", - додав дипломат.

Виконати мінські угоди без роботи Києва не вдасться, наголосив Г.Карасін.

Як повідомляв УНН, до кінця листопада буде розроблена "дорожня карта" реалізації мінських угод.