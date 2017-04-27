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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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МИД РФ назвал дискриминацией отказ штаба Э.Макрона в аккредитации российских СМИ

Киев • УНН

 • 13035 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали дискриминацией отказ штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в аккредитации RT и Sputnik. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщают РИА "Новости", передает УНН.

МИД РФ назвал дискриминацией отказ штаба Э.Макрона в аккредитации российских СМИ

"С учетом того, что иным зарубежным СМИ какие-либо препятствия не чинились, расцениваем данные запретительные меры как целенаправленную и неприкрытую дискриминацию российских средств массовой информации со стороны кандидата в президенты государства, которое исторически находилось на страже свободы слова",- заявила М.Захарова.

Она напомнила, что ранее избирательный штаб Э.Макрона бездоказательно обвинил RT и Sputnik в якобы влиянии на демократическую жизнь в стране.

В МИД России призывали специализированные международные структуры и компетентные органы Франции обратить особое внимание на нарушение прав СМИ в ходе президентских выборов и принять меры по недопущению повторения таких ущемлений во время второго тура избирательной гонки, который состоится в мае.

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