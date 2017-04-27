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МЗС РФ назвав дискримінацією відмову штабу Е.Макрона в акредитації російських ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації назвали дискримінацією відмову штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона в акредитації RT і Sputnik. Відповідну заяву зробила офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляють РІА "Новости", передає УНН.

МЗС РФ назвав дискримінацією відмову штабу Е.Макрона в акредитації російських ЗМІ

"З урахуванням того, що іншим закордонним ЗМІ будь-які перепони не чинилися, розцінюємо дані заборонні заходи як цілеспрямовану і неприкриту дискримінацію російських засобів масової інформації з боку кандидата в президенти держави, яка історично перебувала на сторожі свободи слова", - заявила М.Захарова.

Вона нагадала, що раніше виборчий штаб Е.Макрона бездоказово звинуватив RT і Sputnik в нібито впливі на демократичне життя в країні.

У МЗС Росії закликали спеціалізовані міжнародні структури і компетентні органи Франції звернути особливу увагу на порушення прав ЗМІ пыд час президентських виборів і вжити заходів щодо недопущення повторення таких утисків під час другого туру виборчих перегонів, який відбудеться в травні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штаб Е.Макрона підтвердив хакерську атаку на власні сервери

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