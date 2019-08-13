МИД предупредил украинцев в связи с лесными пожарами на Канарских островах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины опубликовало предупреждение гражданам Украины в связи с лесными пожарами на Канарских островах, пишет УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
“В связи с мощными лесными пожарами в горной местности острова Гран-Канария, и эвакуацией местного населения в охваченных стихийным бедствием районах, Консульство Украины в Малаге рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения горных и лесных зон указанного острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда”, — указано в сообщении.
Лицам, которые находятся на острове Гран-Канария, следует проявлять повышенную бдительность и осторожность и отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации.
“В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем безотлагательно обращаться в Консульство Украины в Малаге, в консульский округ которого принадлежат Канарские острова”, — добавили в МИД.
Как сообщал УНН, в МИД призвали украинцев не вступать акции в Гонконге.