МЗС попередило українців у зв’язку з лісовими пожежами на Канарських островах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України опублікувало попередження громадянам України у зв’язку з лісовими пожежами на Канарських островах, пише УНН з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
“У зв’язку з потужними лісовими пожежами у гірській місцевості острову Гран-Канарія, та евакуацією місцевого населення в охоплених стихійних лихом районах, Консульство України в Малазі рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від відвідання гірських та лісових зон зазначеного острову, зокрема у муніципалітетах Артенара, Гальдар та Техеда”, — вказано у повідомленні.
Особам, які перебувають на острові Гран-Канарія, слід проявляти підвищену пильність і обережність та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації.
“У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо невідкладно звертатися до Консульства України в Малазі, до консульського округу якого належать Канарські острови”, — додали у МЗС.
Як повідомляв УНН, у МЗС закликали українців не долучатись до акцій у Гонконзі.