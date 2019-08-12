У МЗС закликали українців не долучатись до акцій у Гонконзі

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг), КНР, загострилася безпекова ситуація, через масові акції протесту, що призвело до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту. У МЗС підготували низку порад українцям. Одна з них - уникати масового скупчення людей, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.

“У зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг), КНР, через масові акції протесту, що призвело до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України зважати на надзвичайні обставини, що склалися, обмежити пересування територією Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у цьому Спеціальному адміністративному районі, а також відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Також, пасажирам рекомендується перевірити статус авіарейсів на сайті Міжнародного аеропорту Гонконгу.

Як повідомляв УНН, частина демонстрантів в понеділок увечері покинула аеропорт Гонконгу, де через виникнення хаосу було скасовано понад 180 рейсів.

Нагадуємо, аеропорт Гонконгу скасував польоти через протести.

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