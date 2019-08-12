У МЗС закликали українців не долучатись до акцій у Гонконзі

“У зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг), КНР, через масові акції протесту, що призвело до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України зважати на надзвичайні обставини, що склалися, обмежити пересування територією Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у цьому Спеціальному адміністративному районі, а також відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Також, пасажирам рекомендується перевірити статус авіарейсів на сайті Міжнародного аеропорту Гонконгу.

Як повідомляв УНН, частина демонстрантів в понеділок увечері покинула аеропорт Гонконгу, де через виникнення хаосу було скасовано понад 180 рейсів.

Нагадуємо, аеропорт Гонконгу скасував польоти через протести.