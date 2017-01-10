МИД Польши призвал к немедленным действиям в деле уничтожения памятника полякам во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство иностранных дел Польши требует немедленных действий в связи с уничтожением памятника убитым в 1944 году полякам в Гуте-Пеняцкой на территории нынешней Львовской области. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
По словам пресс-секретаря МИД Польши требует от украинской стороны внимательного изучения дела, поиска виновных и их наказания. Специальную ноту в этом деле направило посольство Польши в Киеве, добавили в польском дипведомстве.
В ноте отмечается, что подобные инциденты должны быть выяснены, а виновные должны понести наказание. Как подчеркнуто, такие действия представляют угрозу для польско-украинских отношений. "Украинская власть восприняла инцидент очень серьезно", - отметила пресс-секретарь дипломатического ведомства Польши.
Создана специальная оперативная группа, которая расследует дело. На месте совершения акта вандализма ведутся следственные мероприятия. Местные власти сообщили представителям польского консульства, что этот инцидент направлен как против поляков, так и против украинского народа.
Как сообщал УНН, посол А.Дещица осудил акт вандализма в отношении памятника полякам во Львовской области.
Напомним, в Институте нацпамяти назвали провокацией уничтожение памятника.
Правоохранители Львовской области устанавливают обстоятельства повреждения памятного знака жертвам трагических событий 1944 года и разыскивают вандалов.