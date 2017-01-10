МЗС Польщі закликало до негайних дій у справі знищення пам'ятника полякам на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі вимагає негайних дій у зв’язку зі знищенням пам’ятника убитим у 1944 році полякам у Гуті-Пеняцькій на території нинішньої Львівської області. Про це повідомила речник МЗС Польщі Йоанна Вайда, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Зі слів речниці, МЗС Польщі вимагає від української сторони уважного вивчення справи, пошуку винних та їхнього покарання. Спеціальну ноту в цій справі надіслало посольство Польщі у Києві, додали у польському дипвідомстві.
У ноті наголошено, що подібні інциденти мають бути з’ясовані, а винуватці повинні понести покарання. Як підкреслено, такі дії становлять загрозу для польсько-українських взаємин. "Українська влада сприйняла інцидент дуже серйозно", - зауважила речниця дипломатичного відомства Польщі.
Створено спеціальну оперативну групу, яка розслідує справу. На місці скоєння акту вандалізму ведуться слідчі заходи. Місцева влада повідомила представників польського консульства, що цей інцидент спрямований як проти поляків, так і проти українців.
Як повідомляв УНН, посол А.Дещиця засудив акт вандалізму щодо пам'ятника полякам на Львівщині.
Нагадаємо, в Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника.
Правоохоронці на Львівщині встановлюють обставини пошкодження пам’ятного знаку жертвам трагічних подій 1944 року і розшукують вандалів.