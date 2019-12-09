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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 37527 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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МИД Германии: в Украине слишком долго ожидают мир

МИД Германии: в Украине слишком долго ожидают мир

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Германии вскоре перед началом саммита в “нормандском формате” выступило с заявлением, что именно действия России — является предпосылкой ее отношений с РФ и их вероятного улучшения в будущем, отметив, что люди на Востоке Украины слишком долго ждали мира, пишет УНН со ссылкой на Twitter ведомства.

За несколько часов до начала нормандской встречи в официальном Twitter МИД Германии было обнародовано заявление министра Хайко Мааса. Он называет “необходимой предпосылкой” улучшения отношений России с ЕС “вклад РФ в решение украинского вопроса”.

“Жители Восточной Украине слишком долго ждали мира. В настоящее время нет оснований пересматривать политику санкций ЕС в отношении России”, — подчеркнул Маас.

Как писал УНН ранее, в вопросе демилитаризации Украина пошла навстречу, теперь очередь за Москвой, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он напомнил, что улучшение отношений РФ с Европой во многом зависит от ситуации вокруг Украины. Перед открытием саммита в “нормандском формате” министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс призвал Россию пойти навстречу Украине в поисках политического решения по Донбассу.

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