МИД Германии: в Украине слишком долго ожидают мир

За несколько часов до начала нормандской встречи в официальном Twitter МИД Германии было обнародовано заявление министра Хайко Мааса. Он называет “необходимой предпосылкой” улучшения отношений России с ЕС “вклад РФ в решение украинского вопроса”.

“Жители Восточной Украине слишком долго ждали мира. В настоящее время нет оснований пересматривать политику санкций ЕС в отношении России”, — подчеркнул Маас.

Как писал УНН ранее, в вопросе демилитаризации Украина пошла навстречу, теперь очередь за Москвой, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он напомнил, что улучшение отношений РФ с Европой во многом зависит от ситуации вокруг Украины. Перед открытием саммита в “нормандском формате” министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс призвал Россию пойти навстречу Украине в поисках политического решения по Донбассу.