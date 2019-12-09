МИД Германии: в Украине слишком долго ожидают мир
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Германии вскоре перед началом саммита в “нормандском формате” выступило с заявлением, что именно действия России — является предпосылкой ее отношений с РФ и их вероятного улучшения в будущем, отметив, что люди на Востоке Украины слишком долго ждали мира, пишет УНН со ссылкой на Twitter ведомства.
За несколько часов до начала нормандской встречи в официальном Twitter МИД Германии было обнародовано заявление министра Хайко Мааса. Он называет “необходимой предпосылкой” улучшения отношений России с ЕС “вклад РФ в решение украинского вопроса”.
“Жители Восточной Украине слишком долго ждали мира. В настоящее время нет оснований пересматривать политику санкций ЕС в отношении России”, — подчеркнул Маас.
Как писал УНН ранее, в вопросе демилитаризации Украина пошла навстречу, теперь очередь за Москвой, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он напомнил, что улучшение отношений РФ с Европой во многом зависит от ситуации вокруг Украины. Перед открытием саммита в “нормандском формате” министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс призвал Россию пойти навстречу Украине в поисках политического решения по Донбассу.