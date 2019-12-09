Німеччина закликає Росію до компромісу по Донбасу

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У питанні демілітаризації Україна пішла назустріч, тепер черга за Москвою, вважає глава МЗС ФРН Хайко Маас. Він нагадав, що поліпшення відносин РФ з Європою багато в чому залежить від ситуації навколо України. Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Deutschlandfunk, інформує УНН.