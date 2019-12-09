Німеччина закликає Росію до компромісу по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У питанні демілітаризації Україна пішла назустріч, тепер черга за Москвою, вважає глава МЗС ФРН Хайко Маас. Він нагадав, що поліпшення відносин РФ з Європою багато в чому залежить від ситуації навколо України. Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Deutschlandfunk, інформує УНН.
Перед відкриттям саміту в "нормандському форматі" міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас закликав Росію піти назустріч Україні в пошуках політичного рішення по Донбасу.
"Президент України Володимир Зеленський зробив явний крок вперед в питанні демілітаризації, тепер ми, очевидно, очікуємо того ж від Росії", - сказав Маас.
Німецький міністр висловив надію на те, що обидві сторони продемонструють готовність зробити рішучі кроки для досягнення міцного миру на Сході України. Маас зазначив, що Росія повинна бути зацікавленою проявити готовність до миру і в міжнародному плані, оскільки, як пояснив глава МЗС ФРН, відносини між Європою та Росією в значній мірі залежать від того, як буде розвиватися ситуація з врегулюванням конфлікту навколо України.
Нагадаємо, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у "нормандському форматі" - у Парижі.
Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у "нормандському форматі" Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05.
Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.
Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату". Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.