Німеччина закликає Росію до компромісу по Донбасу

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У питанні демілітаризації Україна пішла назустріч, тепер черга за Москвою, вважає глава МЗС ФРН Хайко Маас. Він нагадав, що поліпшення відносин РФ з Європою багато в чому залежить від ситуації навколо України. Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Deutschlandfunk, інформує УНН.

Перед відкриттям саміту в "нормандському форматі" міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас закликав Росію піти назустріч Україні в пошуках політичного рішення по Донбасу.

"Президент України Володимир Зеленський зробив явний крок вперед в питанні демілітаризації, тепер ми, очевидно, очікуємо того ж від Росії", - сказав Маас.

Німецький міністр висловив надію на те, що обидві сторони продемонструють готовність зробити рішучі кроки для досягнення міцного миру на Сході України. Маас зазначив, що Росія повинна бути зацікавленою ​​проявити готовність до миру і в міжнародному плані, оскільки, як пояснив глава МЗС ФРН, відносини між Європою та Росією в значній мірі залежать від того, як буде розвиватися ситуація з врегулюванням конфлікту навколо України.

Нагадаємо, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у "нормандському форматі" - у Парижі.

Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у "нормандському форматі" Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05.

Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.

Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату". Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ. 

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