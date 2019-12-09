МЗС Німеччини: в Україні надто довго очікують мир

ukru
12:30 • 22938 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 111710 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 107195 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 124562 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 123941 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126691 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171273 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268478 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262226 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255333 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
25 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 23114 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 64824 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 40352 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 81639 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 31490 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 111711 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 124562 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 123941 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 110209 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 122883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 5819 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 5890 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 31490 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 64824 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105669 перегляди
Актуальне
МЗС Німеччини: в Україні надто довго очікують мир

МЗС Німеччини: в Україні надто довго очікують мир

Київ • УНН

 • 8630 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини невдовзі перед початком саміту у “нормандському форматі” виступило з заявою, що саме дії Росії — є передумовою її відносин з РФ та їх ймовірного покращення у майбутньому, зазначивши, що люди на Сході України надто довго чекали миру, пише УНН з посиланням на Twitter відомства.

За декілька годин до початку нормандської зустрічі в офіційному Twitter МЗС Німеччини було оприлюднено заяву міністра Хайко Мааса. Він називає “необхідною передумовою” поліпшення відносин Росії з ЄС “внесок РФ в розв’язання українського питання”.

“Жителі Східної України занадто довго чекали миру. В даний час немає підстав переглядати політику санкцій ЄС щодо Росії”, — підкреслив Маас.

Як писав УНН раніше, у питанні демілітаризації Україна пішла назустріч, тепер черга за Москвою, вважає глава МЗС ФРН Хайко Маас. Він нагадав, що поліпшення відносин РФ з Європою багато в чому залежить від ситуації навколо України. Перед відкриттям саміту в “нормандському форматі” міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас закликав Росію піти назустріч Україні в пошуках політичного рішення по Донбасу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.25
Brent
$71.77
Bitcoin
$83,570.40
S&P 500
$5,614.90
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,016.11
Ethereum
$1,950.47