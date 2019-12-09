МЗС Німеччини: в Україні надто довго очікують мир
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини невдовзі перед початком саміту у “нормандському форматі” виступило з заявою, що саме дії Росії — є передумовою її відносин з РФ та їх ймовірного покращення у майбутньому, зазначивши, що люди на Сході України надто довго чекали миру, пише УНН з посиланням на Twitter відомства.
За декілька годин до початку нормандської зустрічі в офіційному Twitter МЗС Німеччини було оприлюднено заяву міністра Хайко Мааса. Він називає “необхідною передумовою” поліпшення відносин Росії з ЄС “внесок РФ в розв’язання українського питання”.
“Жителі Східної України занадто довго чекали миру. В даний час немає підстав переглядати політику санкцій ЄС щодо Росії”, — підкреслив Маас.
Як писав УНН раніше, у питанні демілітаризації Україна пішла назустріч, тепер черга за Москвою, вважає глава МЗС ФРН Хайко Маас. Він нагадав, що поліпшення відносин РФ з Європою багато в чому залежить від ситуації навколо України. Перед відкриттям саміту в “нормандському форматі” міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас закликав Росію піти назустріч Україні в пошуках політичного рішення по Донбасу.