МИД Германии отменило концерт памяти геноцида армян в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министерство иностранных дел Германии отменило запланированный концерт в своем консульстве в Стамбуле, приуроченный к годовщине убийства армян в Османской империи, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"По сообщению МИД Германии, Дрезденскому симфоническому оркестру сообщили, что место, где 13 ноября планировали провести концерт, будет недоступно", - отметил источник.
Примечательно, что приглашение на концерт немецкого оркестра уже были отправлены турецким чиновникам, среди которых президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.
Целью концерта является "заживления ран турецкого и армянского прошлого" сообщили в Дрезденском симфоническом оркестре.
Концерт приурочен памяти о резне и депортации армян со стороны Османской империи 1915-1917 годов, где погибло около 1,5 миллиона армян.
Как сообщал УНН, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что решение о либерализации визового режима между ЕС и Турцией будет принято вскоре.