МЗС Німеччини скасувало концерт пам'яті геноциду вірмен у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини скасувало запланований концерт у своєму консульстві у Стамбулі, приурочений до роковин вбивства вірмен в Османській імперії, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“За повідомленням МЗС Німеччини, Дрезденському симфонічному оркестру повідомили, що місце, де 13 листопада планували провести концерт, не буде доступним,” — зазначило джерело.
Примітно, що запрошення на концерт німецького оркестру вже були відправлені турецьким посадовцям, серед яких президент країни Реджеп Таїп Ердоган і прем’єр-міністр Біналі Йилдирим.
Метою концерту є “загоєння ран турецького і вірменського минулого” повідомили у Дрезденському симфонічному оркестрі.
Концерт приурочений пам'яті про різанину і депортацію вірмен з боку Османської імперії 1915-1917 років, де загинуло близько 1,5 мільйона вірмен.
Як повідомляв УНН, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що рішення щодо лібералізації візового режиму між ЄС і Туреччиною буде прийнято невдовзі.