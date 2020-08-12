МИД Германии: РФ отказывается сотрудничать по делу об убийстве Хангошвили в Берлине

Во время пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Маас заявил о последствиях, которые будут, если суд согласится с выводом прокуратуры о том, что убийство было заказано российским государственным органом.

“Суду решать, каким будет приговор. Это будет основой для нашей реакции”, — сказал Маас. Если суд придет к такому выводу, “нужно также ожидать дальнейших реакций”, добавил Маас.

Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва предоставила Берлину всю информацию, которую могла, по убийству.

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Глава российского МИД также заявил, что Берлин должен предоставить доказательства России, подтверждающие утверждение немецкого генпрокурора, что российские органы власти заказали убийство.

Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в Берлине. Российские власти ранее объявили Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме. Подозреваемый в убийстве гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

В июне этого года федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, который во время войны в Чечне был полевым командиром и воевал против российских сил. В тексте обвинения говорится, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

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Германия в связи с убийством выслала из страны двух российских дипломатов. А Россия в ответ объявила персоной нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя убийство Хангошвили, утверждал, что убитый был одним из организаторов взрывов в московском метро. Президент России назвал убитого “очень жестоким и кровавым человеком”.

Путин при этом отрицает причастность России к убийству, заявив, что “это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно”. К выступлению Путина о возможной причастности убитого к терактам не сообщалось, в публичных материалах следствия он не упоминался.

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