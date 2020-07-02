МИД Литвы советует запретить в стране ряд российских телеканалов, вслед за Латвией
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. МИД Литвы рекомендует подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радио- и телевещателей в стране, запретить трансляцию российских телеканалов группы RT (ранее — Russia Today). Об этом в четверг сообщил журналистам глава министерства Линас Линкявичюс, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Delfi.
“Мы направим комиссии рекомендацию такого рода, так как полностью контролирующий эту структуру генеральный директор RT Дмитрий Киселев находится под (установленными Советом ЕС) санкциями, поэтому и к тем каналам, которыми он руководит, тоже должны применяться санкции”, — сообщил министр.
Во вторник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов (RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV), мотивировка такая же, как и в случае с Литвой. “Латвия успела сделать это первой, но здесь нет соревнования. Главное принять правильное решение”, — сказал Линкявичюс.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла ранее, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям латвийского регулятора. По словам Захаровой, подобные “дискриминационные шаги” властей Латвии в отношении российских медиаресурсов, “попытки освобождения информационного пространства от альтернативных точек зрения” являются “грубым нарушением международного права в свободе выражения мнения и равного доступа к информации”.