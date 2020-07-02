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МЗС Литви радить заборонити у країні ряд російських каналів, слідом за Латвією

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. МЗС Литви рекомендує підвідомчій парламенту комісії по радіо і телебаченню, яка контролює діяльність радіо- і телемовлення в країні, заборонити трансляцію російських телеканалів групи RT (раніше — Russia Today). Про це в четвер повідомив журналістам глава міністерства Лінас Лінкявічюс, пише УНН з посиланням на місцеве агентство Delfi.

“Ми направимо комісії рекомендацію такого роду, так як повністю контролюючий цю структуру генеральний директор RT Дмитро Кисельов знаходиться під (встановленими Радою ЄС) санкціями, тому і до тих каналів, якими він керує, теж повинні застосовуватися санкції”, — повідомив міністр.

У вівторок Національна рада з електронних ЗМІ Латвії прийняла рішення заборонити в країні трансляцію семи російських каналів, які входять до RT (RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV), мотивування таке ж, як і в випадку з Литвою. “Латвія встигла зробити це першою, але тут немає змагання. Головне прийняти правильне рішення”, — сказав Лінас Лінкявічюс.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла раніше, що Росія закликає міжнародні структури дати оцінку діям латвійського регулятора. За словами Захарової, подібні “дискримінаційні кроки” влади Латвії щодо російських медіаресурсів, “спроби звільнення інформаційного простору від альтернативних точок зору” є “грубим порушенням міжнародного права в свободі вираження поглядів та рівного доступу до інформації”.

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