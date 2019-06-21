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МИД Литвы: "Северный поток-2" - это неуважение к единой политике ЕС

Киев • УНН

 • 9396 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Проект газопровода “Северный поток-2” является примером неуважительного отношения к единой политике Евросоюза. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил хорватскому интернет-порталу Euractiv Croatia, отмечает УНН.

МИД Литвы: "Северный поток-2" - это неуважение к единой политике ЕС

По его словам, в Евросоюзе достигнута договоренность о единых принципах политики в сфере энергетики во избежание зависимости от поставок энергоносителей из одного источника. “Это достаточно простой принцип, но его иногда не придерживаются”, — утверждал Линкявичюс. Примером этого он считает проект “Северный поток-2”. “Этот проект является примером неуважения к нашей политике и ее последовательности”, — сказал глава МИД.

По его словам, единство ЕС сталкивается и с другими вызовами. “Остро стоят проблемы, связанные с выходом из ЕС Великобритании, напряженной ситуацией в зоне евро, усилением политического радикализма”, — отметил Линкявичюс.

Как стало известно ранее, в “Газпроме” сообщили, что газопровод “Северный поток-2” построен на 58,7% от его общей протяженности.

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