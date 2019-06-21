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МЗС Литви: "Північний потік-2" - це неповага до єдиної політики ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Проект газопроводу “Північний потік-2” є прикладом зневажливого ставлення до єдиної політики Євросоюзу. Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив хорватському інтернет-порталу Euractiv Croatia, зазначає УНН.

МЗС Литви: "Північний потік-2" - це неповага до єдиної політики ЄС

За його словами, в Євросоюзі досягнута домовленість про єдині принципи політики в сфері енергетики, щоб уникнути залежності від поставок енергоносіїв з одного джерела. “Це досить простий принцип, але його іноді не дотримуються”, — стверджував Лінас Антанас Лінкявічюс. Прикладом цього він вважає проект “Північний потік-2”. “Цей проект є прикладом неповаги до нашої політики і її послідовності”, — сказав глава МЗС.

За його словами, єдність ЄС стикається і з іншими викликами. “Гостро стоять проблеми, пов’язані з виходом з ЄС Великої Британії, напруженою ситуацією в зоні євро, посиленням політичного радикалізму”, — зазначив Лінас Лінкявічюс.

Як стало відомо раніше, у “Газпромі” повідомили, що газопровід “Північний потік-2” побудований на 58,7% від його загальної протяжності.

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