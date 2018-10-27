МИД Чехии поздравило награждение Сенцова премией Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. МИД Чешской Республики поздравил украинского режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии Сахарова и напомнило о десятках украинских политзаключенных, брошенных за решетку властью РФ, информирует УНН со ссылкой на сайт МИД Чехии.
В сообщении указано: “Мы приветствуем решение Европейского парламента присудить в этом году премию Сахарова за свободу мысли украинскому режиссеру Олегу Сенцов. С 2014 года Чешская Республика следит за делом Олега Сенцова, который незаконно содержался в российской тюрьме вместе с десятками других граждан Украины”.
Чешские дипломаты подчеркивают, что неоднократно обращали внимание международного сообщества на обострение ситуации с правами человека и основных свобод на Крымском полуострове, который Чехия считает неотъемлемой частью Украины.
“Своим сознательным нравственным отношением Олег Сенцов завоевал международное уважение. Его личное мужество напоминает нам о важности отстаивания прав человека в мире, чего всегда придерживается Чехия”, — добавили в МИД Чехии.
Как сообщал УНН, мать Сенцова прокомментировала награждение сына премией Сахарова.