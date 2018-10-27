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МЗС Чехії привітало нагородження Сенцова премією Сахарова

МЗС Чехії привітало нагородження Сенцова премією Сахарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. МЗС Чеської Республіки привітало українського режисера Олега Сенцова з присудженням йому премії Сахарова і нагадало про десятки українських політв’язнів, кинутих за грати владою РФ, інформує УНН з посиланням на сайт МЗС Чехії.

У повідомленні вказано: “Ми вітаємо рішення Європейського парламенту присудити цього року премію Сахарова за свободу думки українському режисерові Олегу Сенцову. З 2014 року Чеська Республіка стежить за справою Олега Сенцова, який незаконно утримувався у російській в’язниці разом з десятками інших громадян України”.

Чеські дипломати підкреслюють, що неодноразово звертали увагу міжнародного співтовариства на загострення ситуації з правами людини і основних свобод на Кримському півострові, який Чехія вважає невід’ємною частиною України.

“Своїм свідомим моральним ставленням Олег Сенцов завоював міжнародну повагу. Його особиста мужність нагадує нам про важливість відстоювання прав людини у світі, чого завжди дотримується Чеська Республіка”, — додали у МЗС Чехії.

Як повідомляв УНН, мати Сенцова прокоментувала нагородження сина премією Сахарова.

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