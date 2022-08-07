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МИД Болгарии сообщили, что не останавливали выдачу виз россиянам

МИД Болгарии сообщили, что не останавливали выдачу виз россиянам

Киев • УНН

 • 100116 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В МИД Болгарии заявили, что прием документов и их оформление в консульских учреждениях Болгарии на территории России не прекращен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарское телеграфное издание.

Детали

Журналисты издания обратились за комментарием к МИДу Болгарии за комментарием в связи с публикациями в СМИ о том, что болгарское консульство в Москве временно прекращает прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

Там ответили, что прием документов и их оформление в консульских учреждениях Болгарии на территории России не прекращен. Процесс затягивается из-за сокращения технического персонала. Приоритет отдается чрезвычайным и гуманитарным случаям.

Напомним

Болгария на неопределенное время останавливает выдачу туристических виз россиянам.

Добавим

Посольство Латвии в РФ приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок

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