МЗС Болгарії повідомили, що не зупиняли видачу віз росіянам

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Журналісти видання звернулися за коментарем до МЗС Болгарії за коментарем у зв'язку з публікаціями в ЗМІ про те, що болгарське консульство в Москві тимчасово припиняє прийом документів на туристичні візи та візи для власників нерухомості.

Там відповіли, що прийом документів і їх оформлення в консульських установах Болгарії на території Росії не припинено. Процес затягується через скорочення технічного персоналу. Пріоритет надається надзвичайним та гуманітарним випадкам.

Нагадаємо

Болгарія на невизначений час зупиняє видачу туристичних віз росіянам.

Додамо

Посольство Латвії у РФ призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін