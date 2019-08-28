МИД Беларуси отказалось комментировать возможность визита Болтона в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пока оставил без комментариев вопрос о возможном визите в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Пока без комментариев”, — сказал он журналистам в среду.
При этом Макей не исключил, что по этому вопросу может появиться какая-либо информация.
Американский журнал Foreign Policy в понедельник сообщил о том, что Болтон посетит Беларусь в ближайшее время, возможно на этой неделе. За последние 20 лет представитель администрации США столь высокого уровня не посещал Беларусь. Foreign Policy также сообщил, что в следующем месяце планируется визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла в Минск. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.
Стоит напомнить, что Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБ Украины.