Болтон зустрівся в Києві з в.о. глави СБ України

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон обговорив в Києві з в.о. голови Служби безпеки України (СБУ) Іваном Бакановим питання співпраці між двома країнами в сферах, пов’язаних з нацбезпекою. Про це Болтон, який перебуває з візитом в Україні, написав в середу на своїй офіційній сторінці в мережі Twitter, передає УНН.

“Прекрасна дискусія з виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України Іваном Баканова, — написав Болтон. — Ми обговорили різні способи того, як Україна і США можуть посилити співпрацю в широкому спектрі видів діяльності в сфері національної безпеки”.

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон у вівторок прибув до Києва і сподівається на продуктивні зустрічі з українськими чиновниками, повідомила прес-служба посольства США в Україні. У вівторок Болтон зустрівся з секретарем Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександром Данилюком в Києві і обговорив з ним підтримку євроатлантичної інтеграції України та способи захисту промисловості країни від несумлінної поведінки Китаю, заявило посольство США.

Great discussion with the Acting Head of The Security Service of Ukraine, Ivan Bakanov. We discussed various ways Ukraine and the US can strengthen collaboration across a wide range of national security activities.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 28, 2019

Як передавав УНН, МЗС Китаю відреагувало на заяву Болтона про економічну політику Китаю, зроблену в Україні.

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