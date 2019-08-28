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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39121 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118330 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129038 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120244 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБ Украины

Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБ Украины

Киев  •  УНН

 • 9458 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в Киеве с и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах, связанных с нацбезопасностью. Об этом Болтон, находящийся с визитом на Украине, написал в среду на своей официальной странице в сети Twitter, передает УНН.

“Прекрасная дискуссия с исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, — написал Болтон. — Мы обсудили различные способы того, как Украина и США могут усилить сотрудничество в широком спектре видов деятельности в сфере национальной безопасности”.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник прибыл в Киев и надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, сообщила пресс-служба посольства США на Украине. Во вторник Болтон встретился с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве и обсудил с ним поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая, заявило посольство США.

Great discussion with the Acting Head of The Security Service of Ukraine, Ivan Bakanov. We discussed various ways Ukraine and the US can strengthen collaboration across a wide range of national security activities.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 28, 2019

Как сообщал УНН, МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанную в Украине.

Украинские Национальные Новости

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