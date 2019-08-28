Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБ Украины

“Прекрасная дискуссия с исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, — написал Болтон. — Мы обсудили различные способы того, как Украина и США могут усилить сотрудничество в широком спектре видов деятельности в сфере национальной безопасности”.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник прибыл в Киев и надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, сообщила пресс-служба посольства США на Украине. Во вторник Болтон встретился с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве и обсудил с ним поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая, заявило посольство США.

Great discussion with the Acting Head of The Security Service of Ukraine, Ivan Bakanov. We discussed various ways Ukraine and the US can strengthen collaboration across a wide range of national security activities.

Как сообщал УНН, МИД Китая отреагировало на заявление Болтона об экономической политике Китая, сделанную в Украине.