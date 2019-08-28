МЗС Білорусі відмовилося коментувати можливість візиту Болтона в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей поки залишив без коментарів питання про можливий візит до Мінська помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Поки без коментарів”, — сказав він журналістам в середу.
При цьому Макей не виключив, що з цього питання може з’явитися будь-яка інформація.
Американський журнал Foreign Policy в понеділок повідомив про те, що Болтон відвідає Білорусь найближчим часом, можливо на цьому тижні. За останні 20 років представник адміністрації США такого високого рівня не відвідував Білорусь. Foreign Policy також повідомив, що в наступному місяці планується візит заступника держсекретаря США з політичних справ Девіда Хейла в Мінськ. В ході поїздки він, як очікується, обговорить розширення американської дипломатичної присутності в країні, в тому числі можливий обмін послами.
Варто нагадати, що Болтон зустрівся у Києві з в.о. глави СБ України.