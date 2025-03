Мюллер хочет допросить Трампа о препятствиях расследованию вмешательства в выборы

Спецпрокурор и юрисконсульты Трампа сейчас обговаривают условия дачи показаний президентом США. По данным телекомпании, Мюллер хочет задать вопросы главе государства устно и в письменной форме.

В среду Трамп потребовал от министра юстиции, генерального прокурора США Джеффа Сешнса немедленно прекратить упомянутое выше расследование. Генеральному прокурору “следует немедленно остановить эту фальсифицированную охоту на ведьм”, написал президент в своем Twitter. Позднее пресс-секретарь лидера США Сара Сандерс уточнила, что запись главы государства в Twitter не следует воспринимать как распоряжение, обязательное к исполнению.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!

Как сообщал УНН, американские прокуроры в начале суда над бывшим главой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом в американском штате Вирджиния заявили, что считают его налоговым мошенником и Манафорт использовал оффшорные счета, чтобы скрыть миллионы долларов, полученные за работу в пользу бывшего президента Украина Виктора Януковича.