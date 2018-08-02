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Мюллер хоче допитати Трампа про перешкоди розслідуванню втручання у вибори

Мюллер хоче допитати Трампа про перешкоди розслідуванню втручання у вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Спецпрокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування втручання РФ у вибори в США 2016 року, дав згоду звузити коло тем, які він має намір підняти під час можливої зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Однак Мюллер хоче обов’язково опитати главу держави про те, чи чинив він перешкоди правосуддю, повідомила в середу з посиланням на свої джерела телекомпанія АВС, інформує УНН.

Спецпрокурор і юрисконсульти Трампа зараз обговорюють умови надання свідчень президентом США. За даними телекомпанії, Мюллер хоче поставити питання главі держави усно і в письмовій формі.

У середу Трамп зажадав від міністра юстиції, генерального прокурора США Джеффа Сешнс негайно припинити згадане вище розслідування. Генеральному прокурору “слід негайно зупинити це фальсифіковане полювання на відьом”, написав президент у своєму Twitter. Пізніше прес-секретар лідера США Сара Сандерс уточнила, що запис глави держави в Twitter не слід сприймати як розпорядження, обов’язкове до виконання.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНН, американські прокурори на початку суду над колишнім очільником передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Полом Манафортом в американському штаті Вірджинія заявили, що вважають його податковим шахраєм і що Манафорт використовував офшорні рахунки, щоб приховати мільйони доларів, отримані за роботу на користь колишнього президента України Віктора Януковича.

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