Мюллер хоче допитати Трампа про перешкоди розслідуванню втручання у вибори

Спецпрокурор і юрисконсульти Трампа зараз обговорюють умови надання свідчень президентом США. За даними телекомпанії, Мюллер хоче поставити питання главі держави усно і в письмовій формі.

У середу Трамп зажадав від міністра юстиції, генерального прокурора США Джеффа Сешнс негайно припинити згадане вище розслідування. Генеральному прокурору “слід негайно зупинити це фальсифіковане полювання на відьом”, написав президент у своєму Twitter. Пізніше прес-секретар лідера США Сара Сандерс уточнила, що запис глави держави в Twitter не слід сприймати як розпорядження, обов’язкове до виконання.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 серпня 2018 р.

