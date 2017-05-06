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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мясо в мае подорожает, огурцы и помидоры упадут в цене - эксперт

Киев • УНН

 • 33682 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине в мае может быть незначительное подорожание мяса, говядины на 1-1,5 гривны, а курятины - на 1 гривну. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Мясо в мае подорожает, огурцы и помидоры упадут в цене - эксперт

"Если мы говорим о мясе, то в принципе мясо, та же говядина и так имеет уже высокую цену. Но может еще немного дорожать, но это будет незначительное подорожание. На май может быть на 1-1,5 гривны рост", - сказал А.Дорошенко.

Также он отметил, что цена на свинину в ближайшие полтора года будет достаточно неопределенная.

Он также отметил, что курятина может вырасти на 50-70 копеек, на 1 гривну за месяц.

"Здесь такой рост цен будет продолжаться еще в течение всего года. Незначительно, но будет расти", - отметил А.Дорошенко.

Он также рассказал о том, что цена на хлеб, как и на муку будет более-менее стабильной, а цены на такие овощи, как помидоры и огурцы, снизятся.

"Цены, например, на помидоры и огурцы сейчас падают ... сейчас пошли просто грунтовые (овощи, которые выращиваются на открытом грунте - ред.), соответственно цена на обвале на май", - отметил эксперт.

Относительно молочных продуктов, эксперт высказал мнение, что цена останется неизменной, за исключением сливочного масла.

"Сливочное масло снизилось на гривну в цене, при том оптовики начали его закупать на 25 процентов дешевле", - подчеркнул А.Дорошенко.

Напомним, овощи борщевого набора подорожали в апреле на 78%.

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