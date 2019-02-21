МВД: есть первые 29 решений суда о штрафах за правонарушения на выборах

Такие данные привел на заседании координационного штаба заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

"У нас на сегодня уже есть первые решения суда о наложении штрафов за правонарушения, связанные с избирательным процессом. Их пока немного. В судах было рассмотрено 38 административных дел, по 29-ти есть решение о наложении штрафов на общую сумму 4,5 тыс. гривен", - отметил Александр Фацевич.

Также заместитель председателя Нацполиции добавил, что на избирательных участках охранять правопорядок будут 60 тыс. полицейских, которые, начиная с момента ввоза бюллетеней, с 27 марта и до 4 апреля, будут нести дежурство круглосуточно. Для обеспечения общественного порядка в этот же период полиция будет работать совместно с Нацгвардией и пограничниками.

Напомним, с начала избирательного процесса зарегистрировано 1658 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, по 74 из них начаты уголовные производства, в 5 уголовных производствах 13 человек получили подозрение.