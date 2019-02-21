МВД: есть первые 29 решений суда о штрафах за правонарушения на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Уже есть первые 29 решений суда о наложении штрафов за правонарушения, связанные с выборами. Всего в судах уже рассмотрено 38 административных дел, начатых по фактам нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
Такие данные привел на заседании координационного штаба заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.
"У нас на сегодня уже есть первые решения суда о наложении штрафов за правонарушения, связанные с избирательным процессом. Их пока немного. В судах было рассмотрено 38 административных дел, по 29-ти есть решение о наложении штрафов на общую сумму 4,5 тыс. гривен", - отметил Александр Фацевич.
Также заместитель председателя Нацполиции добавил, что на избирательных участках охранять правопорядок будут 60 тыс. полицейских, которые, начиная с момента ввоза бюллетеней, с 27 марта и до 4 апреля, будут нести дежурство круглосуточно. Для обеспечения общественного порядка в этот же период полиция будет работать совместно с Нацгвардией и пограничниками.
Напомним, с начала избирательного процесса зарегистрировано 1658 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, по 74 из них начаты уголовные производства, в 5 уголовных производствах 13 человек получили подозрение.