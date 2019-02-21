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МВС: є перші 29 рішень суду про штрафи за правопорушення на виборах

МВС: є перші 29 рішень суду про штрафи за правопорушення на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Уже є перші 29 рішень суду про накладання штрафів за правопорушення, пов’язані із виборами. Усього в судах вже розглянуто 38 адміністративних справ, розпочатих за фактами порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.

Такі дані навів під час засідання координаційного штабу заступник голови національної поліції Олександр Фацевич.

"У нас на сьогодні вже є перші рішення суду про накладання штрафів за правопорушення, пов’язані із виборчим процесом. Їх поки що не багато. В судах було розглянуто 38 адміністративних справ, за 29 є рішення про накладання штрафів на загальну суму 4,5 тис. гривень", - зазначив Олександр Фацевич.

Також заступник голови Нацполіції додав, що на виборчих дільницях охороняти правопорядок будуть 60 тис. поліцейських, які, починаючи з моменту ввезення бюлетенів, з 27 березня і до 4 квітня, будуть нести чергування цілодобово. Для забезпечення громадського порядку у цей же період поліція буде працювати спільно із Нацгвардією та прикордонниками.

Нагадаємо, з початку виборчого процесу зареєстровано 1658 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства, за 74 з них розпочато кримінальні провадження, у 5 кримінальних провадженнях 13 людей отримали підозру.

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