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МВД: вопрос "евроблях" требует немедленного урегулирования

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вопрос автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков отметил, что вопрос (автомобилей с иностранной регистрацией - ред.) нужно решать не в сторону жесткой фискальной ситуации, но и не в сторону "завозите весь хлам, который есть".

"Когда фискалы давят с одной стороны, а избиратель, общественность, люди, активисты давят с другой стороны, тогда мы найдем баланс. А просто друг друга уничтожать - это неправильно", - отметил глава МВД.

Министр пояснил, что когда автомобиль въезжает в страну временно, то не регистрируется в базе данных.

"Если ты иностранец и заехал в страну, проезжая из Магадана в Лондон и едешь всего 6 часов, то тебя не регистрируют в регулярной основе. Ты просто транзитный. А если ты делаешь вид, что ты едешь, условно, из Магадана в Кострому через Украину и находишься здесь шесть или восемь месяцев, а потом приезжаешь и блокирует дороги перед Верховной Радой ... Как обеспечить этот процесс - это вопрос фискальной службы, которая должна предложить соответствующие механизмы ", - сказал министр.

По словам Авакова, недопустимо того, что в стране, которая воюет, нельзя останавливать машину на иностранных номерах.

"Как министр внутренних дел я должен гарантировать функцию безопасности, поэтому я и говорю, что больший контроль даст большую безопасность, но вместе с вами я выступаю за то, чтобы права не нарушали", - добавил Арсен Аваков.

Как сообщал УНН, почти 240 тыс. Авто в "евробляхах" находятся в Украине незаконно.

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